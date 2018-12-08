Один військовий легко поранений 8 грудня на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий був легко поранений 8 грудня на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Дані наведені станом на 18:00.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема – і з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Чермалик, Невельське, Гнутове, Тарамчук, Шуми, Піски.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну. Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.