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10 Вересень 2019, Київ 09:31
Новини | Події

Один військовий поранений на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 9 вересня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий зазнав бойового поранення на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 10 вересня.

«9 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що від початку нової доби обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків не зафіксували.

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Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українську сторону в обстрілах. При цьому угруповання «ЛНР» заявляє про три обстріли своїх позицій, угруповання «ДНР» зведень за минулу добу наразі не публікувало.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

/**/ /**/ /**/ Володимир Цемах, зенітник підконтрольного Росії угруповання «ДНР», якого у червні було вивезено з окупованої території. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке просив Україну не видавати Цемаха Росії як потенційно найвагомішого свідка у справі МН17
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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