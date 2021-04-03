Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 квітня 2021, Київ 18:37
Новини | Події

У навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині вчинив самогубство військовий-контрактник

«Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний… Причина такого вчинку – невідома», – йдеться в повідомленні

У навчальному центрі «Десна» імені Ярослава Мудрого у Чернігівській області вчинив самогубство військовослужбовець контрактної служби 1996 року народження, який місяць тому прибув на навчання до 169-го Навчального центру, повідомляє пресслужба центру.

За повідомленням, це сталося 2 квітня вранці, інформують про це пізніше на прохання родичів.

«Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний… Причина такого вчинку – невідома», – йдеться в повідомленні.

У справі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG