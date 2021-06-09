Міністр закордонних справ Італії відвідає 10 червня Україну

У четвер, 10 червня, Україну з офіційним візитом відвідає міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

«Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційного співробітництва, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій. Глави української та італійської дипломатії приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України та зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту», – мовиться у повідомленні.

О 12:00 міністри закордонних справ України та Італії відкриють Українсько-італійський бізнес-форум.