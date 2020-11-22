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22 листопада 2020, Київ 18:21
Новини | Міжнародні

На Далекому Сході Росії через крижаний шторм без тепла, електрики та води лишилися понад 150 тисяч людей

На Далекому Сході Росії внаслідок потужного крижаного шторму без тепла, електрики та води лишилися понад 150 тисяч людей.

Як заявили у міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії заявили, що внаслідок шторму найбільше постраждав Владивосток, де розташовано Тихоокеанський флот Росії. В області оголосили надзвичайний стан.

На фотографіях і відео зафіксовані десятки завалених ліній електропередач і стовпів, а також жителі міста, які вишиковуються у черги до переносних польових кухонь, щоб отримати гарячу їжу, питну воду і газ для приготування їжі.

Керівництво області заявило, що станом на 22 листопада близько 60 000 жителів Владивостока – приблизно одна десята населення міста – залишалися без електрики за температури нижче нуля.

Борис Кубай, представник місцевої метеорологічної служби, повідомив Agence-France Presse, що в деяких місцях лід, що покривав місто, був завтовшки 12 міліметрів – чого, за його словами, не спостерігалося в регіоні вже кілька десятиліть.

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