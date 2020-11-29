Один із центральних районів Києва частково залишився без води – аварія мережі

Через аварійну ситуацію 29 листопада відсутнє водопостачання за кількома адресами Шевченківського району Києва, повідомила ввечері пресслужба Київміськадміністрації.

«У зв’язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 400 на вул. Великій Житомирській, 24, з 16:00 відсутнє водопостачання...Зокрема, водопостачання відсутнє за адресами: вул. Велика Житомирська 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В; Львівська площа, 4, 4-А, 6. Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами: вул. Велика Житомирська, 24; Львівська площа, 4», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до ранку 30 листопада.