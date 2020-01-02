Патрульні розповіли, скільки водіїв напідпитку затримали у Києві 1 січня

У Києві у перший день 2020 року правоохоронці затримали 37 водіїв із ознаками сп’яніння, повідомили у патрульній поліції.

«За таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом. За перше правопорушення протягом року – штраф 10 200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом; За повторне правопорушення протягом року – штраф 20 400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом; За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом», – нагадали патрульні.

За даними правоохоронців, максимально допустимий рівень алкоголю в крові – 0,2 проміле.

22 листопада 2019 року Верховна Рада ухвала законопроєкт про збільшення покарання за водіння в нетверезому стані. Документ вносить норму про кермування транспортом у стані сп’яніння до Кримінального кодексу і робить його кримінальним проступком.

У патрульній поліції повідомили, що кримінальна відповідальність за кермування в нетверезому стані, що мала почати діяти із 1 січня, наразі відтермінована, а тому продовжує діяти відповідальність, яка передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення.