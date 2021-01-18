У ПЦУ назвали міфом, що масові хрещенські купання є давньою українською традицією

У Православній церкві України назвали міфом твердження, що масові хрещенські купання є давньою українською традицією.

«Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось «змиває гріхи», хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням «давньої української традиції». Останнє твердження – цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито «традиційних» масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов’язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя», – пояснили у ПЦУ.

У ПЦУ зазначили, що «абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття «змиває» усі гріхи.

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«Яким чином їх можна «змити»? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає... Слід наголосити: Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні у православних і греко-католиків – надвечір’я Водохреща або другий Святвечір. 19 січня – Богоявлення, Хрещення Господнє.