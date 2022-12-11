Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну

Вифлеємський вогонь миру у неділю передали в Україну, повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.

«Вифлеємський вогонь миру вже на Закарпатті. Словацькі скаути передали його українським пластунам у міжнародному пункті пропуску «Малий Березний – Убля», – йдеться в повідомленні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, вогонь вже привезли і до Києва. Його усім охочим роздали у Михайлівському соборі. Зустрів вогонь предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Уже 12-13 грудня вогонь відправиться з Києва до обласних центрів, а також на схід України.

Щороку українські пластуни зустрічаються на кордоні з ЄС зі своїми товаришами, щоб принести в країну символ миру та любові.

Традицію передачі Вифлеємського вогню миру започаткували наприкінці 80-х минулого століття австрійські скаути, які привозять вогонь з місця народження Ісуса Христа, з Вифлеєма.