Чоловіча збірна України з волейболу вперше з 1997 року вийшла до плейоф чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з волейболу за тур до завершення групового турніру вийшла до стадії плейоф чемпіонату Європи, який з 12 до 29 вересня приймають одразу чотири країни – Франція, Словенія, Бельгія та Нідерланди.

У четвертому турі підопічні Угіса Крастіньша впевнено, в трьох партіях здолали опір естонських волейболістів – 25:17, 25:15, 25:14.

Перед тим «синьо-жовті» переграли чехів і чорногорців (рахунки матчів 3:1) та поступилися команді Нідерландів (0:3).

Перемога в стартовому турі Євро-2019 над чехами стала для збірної України першою у фінальних стадіях турнірів за 22 роки – від 1997-го.

В останньому турі в групі D українці позмагаються з польськими волейболістами.