Обстріл автобуса під Волновахою – ватажка підрозділу батальйону бойовиків «Оплот» засудили надовічно

Куйбишевсьий районний суд Запорізької області визнав винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації громадянина України, керівника підрозділу батальйону бойовиків «Оплот» та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



«Доведено, що засуджений у квітні 2014 року вступив до складу терористичної організації окупаційної влади РФ у Донецькій області та у подальшому очолив одне з її незаконних збройних формувань – так званий підрозділ батальйону «Оплот». 13 січня 2015 року він віддав наказ здійснити обстріл артилерійською системою «Град» блокпосту Збройних сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи. Внаслідок потрапляння снаряду в маршрутний автобус, пасажири якого проходили паспортний контроль, загинули 12 людей та 19 – отримали тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні ОГП.

13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпосту під Волновахою на Донеччині 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк» загинули (10 на місці, а двоє померли в лікарні), близько 20 людей були поранені.

Українські силовики повідомляли, що обстріл був здійснений із установок «Град», що підтверджують відеозаписи з місця події і знайдені там частини ракет. Силовики також заявляли, що обстріл здійснили із захопленого бойовиками міста Докучаєвська на Донеччині.

Представники угруповання «ДНР» заявили, що не причетні до обстрілу, а автобус із пасажирами, за їхніми словами, нібито знищили українські військові, обстрілявши свій же блокпост.

Однак заяви бойовиків угруповання «ДНР» пролунали вже після того, як вони повідомили в соцмережах про «успішне знищення» українського блокпосту під Волновахою. Коли стало відомо про загибель цивільних, ці повідомлення почали знищувати.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні пізніше оприлюднили свої висновки: всі досліджені ними кратери від вибухів на місці обстрілу блокпосту під Волновахою спричинені ракетами, випущеними з північно-східного напрямку, де й розташоване місто Докучаєвськ.

Одразу після скоєння цього обстрілу було відкрито кримінальну справу про вчинення теракту.