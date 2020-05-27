Уряд затвердив Володіна на посаді голови Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Із важливого – у нас є сьогодні погодження призначення Володіна Василя Геннадійовича головою Київської ОДА», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

11 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації і призначив Василя Володіна тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА. Володін до того був заступником голови Київської ОДА. Попередником Володіна на посаді голови Київської ОДА був Олексій Чернишов, але 4 березня Верховна Рада підтримала його призначення міністром розвитку громад і територій України.