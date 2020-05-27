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27 травня 2020, Київ 14:07
Новини | Політика

Уряд затвердив Володіна на посаді голови Київської ОДА

Попередником Василя Володіна на посаді голови Київської ОДА був Олексій Чернишов

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Із важливого – у нас є сьогодні погодження призначення Володіна Василя Геннадійовича головою Київської ОДА», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

11 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації і призначив Василя Володіна тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА. Володін до того був заступником голови Київської ОДА. Попередником Володіна на посаді голови Київської ОДА був Олексій Чернишов, але 4 березня Верховна Рада підтримала його призначення міністром розвитку громад і територій України.

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