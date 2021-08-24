Помер ексдепутат п’яти скликань Володимир Бондаренко

Колишній народний депутат Верховної Ради, колишній голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко помер 24 серпня на 69-му році життя.

«Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко... Надійний друг, гарний сім’янин. Співчуваю родині», – написала депутат фракції «Батьківщина» у Київській міській раді Тетяна Меліхова у фейсбуці.

«Пан Володимир пішов… Яка прикра звістка. 28 років нашого знайомства. Ви були потужною особистістю. Спочивайте з миром, пане Володимире», – написав колишній народний депутат Олесь Доній.

Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області.

Він був народним депутатом п’яти скликань Верховної Ради (II-IV і VI-VII), головою Київської міської державної адміністрації (2014 року), керівником київської міської організації партії «Батьківщина».