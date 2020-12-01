Стали відомі лауреати Волонтерської премії 2020 року

30 листопада у режимі онлайн відбулася сьома церемонія нагородження Волонтерської премії 2020 року від громадської ініціативи «Євромайдан SOS».

Серед 170-ти імен номінантів (волонтерів із України та з-за кордону) журі обрало п’ятьох лауреатів. Цьогорічна Волонтерська премія дісталася засновниці благодійного фонду «Відродження захисників України» Ірині Ващук-Діспіріо, керівникові волонтерської групи Angels Юрію Вдовцову, координаторці Української асоціації батьків недоношених дітей «Ранні пташки» Юлії Александровій, тренеру-реабілітологу Сергію Брушницькому, керівниці благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерині Ножевниковій.

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Серед членів цьогорічного журі Волонтерської премії був психолог і поет Борис Херсонський, режисерка Наталія Ворожбит, письменниця Лариса Денисенко, громадянський журналіст та колишній заручник Кремля Наріман Мемедемінов, очільниця Жіночого ветеранського руху Андріана Арехта.

Волонтерська премія була заснована в 2014 році. Вона не є негрошовою, і покликана підтримати волонтерський рух в Україні. Номінантами є волонтери, які допомогають військовим і постраждалим від бойових дій, родинам переселенців, займаються різноманітними соціальними проєктами.