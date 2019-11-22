ВООЗ: майже 77% українських підлітків мають недостатню фізичну активність

76,7% українських підлітків мають недостатню фізичну активність, свідчать дані глобального дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке проводили у 2001-2016 роках у 146 країнах світу. В опитуванні взяли участь 1,6 мільйона підлітків у віці від 11 до 17 років.

У 2016 році в Україні 70,6% хлопців та 83% дівчат не виконували рекомендації про фізичну активність принаймні впродовж однієї години на день. У 2001-му ці показники були на рівні 73,4% та 83% відповідно.

При цьому Україна має одні з найкращих показників у світі. Лідерами є Індія (73,9%), США (72%) та Бангладеш (66,1%). Найгірша ситуація зафіксована на Філіппінах та в Південній Кореї (близько 94%).

Дівчата менш активні, ніж хлопці практично в усіх країнах, де проводили дослідження. Винятком стали Тонґа, Самоа, Афганістан і Замбія.

Станом на 2016 рік у 43 із 146 країн різниця у виконанні рекомендацій про фізичну активність між хлопцями та дівчатами становила більш ніж 10 відсоткових пунктів. Найбільшою ця різниця є в США, де недостатньо фізично активними є 64% хлопців та 80,5% дівчат, та Ірландії (63,5% та 80,5% відповідно).

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що збільшується кількість даних про позитивний вплив фізичної активності на когнітивний розвиток та соціалізацію. Крім того, активність в підлітковому віці має позитивний ефект на кардіометаболічні ризики, стан м’язів та кардіореспіраторної системи, здоров’я кісток. За даними науковців, багато з цих моментів людина зберігає в дорослому віці.

Фізична активність може включати, зокрема, ігри, рекреацію, спорт, активну роботу вдома, прогулянки, їзду на велосипеді.