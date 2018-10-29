Німеччина звинувачує колишнього афганського офіцера у воєнних злочинах

Німецькі прокурори звинувачують 26-річного колишнього афганського офіцера у воєнних злочинах, вважаючи, що він брав участь у жорстокому поводженні з полоненими.

Федеральна прокуратура заявила, що чоловік, ідентифікований як Ахмад Захір Д., ймовірно, очолював допит трьох «ворожих бійців», яких раніше захопили в Афганістані.

За даними німецьких правоохоронців, він витягнув одного з полонених за волосся і штовхнув його.

Іншого солдата звинувачують у тому, що він ударив полоненого пластиковою трубою, та в тому, що він повалив іншого солдата на підлогу та побив його.

Наразі німецькі правоохоронці не уточнюють, де ці ймовірні злочини відбувалися.

Чоловіка заарештували 25 жовтня на півдні Німеччини.