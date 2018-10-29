Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Жовтень 2018, Київ 23:06
Новини | Міжнародні

Німеччина звинувачує колишнього афганського офіцера у воєнних злочинах

Німецькі правоохоронці вважають, що затриманий афганський офіцер брав участь у жорстокому поводженні з полоненими

Дивитись коментарі

Німецькі прокурори звинувачують 26-річного колишнього афганського офіцера у воєнних злочинах, вважаючи, що він брав участь у жорстокому поводженні з полоненими.

Федеральна прокуратура заявила, що чоловік, ідентифікований як Ахмад Захір Д., ймовірно, очолював допит трьох «ворожих бійців», яких раніше захопили в Афганістані.

За даними німецьких правоохоронців, він витягнув одного з полонених за волосся і штовхнув його.

Іншого солдата звинувачують у тому, що він ударив полоненого пластиковою трубою, та в тому, що він повалив іншого солдата на підлогу та побив його.

Наразі німецькі правоохоронці не уточнюють, де ці ймовірні злочини відбувалися.

Чоловіка заарештували 25 жовтня на півдні Німеччини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG