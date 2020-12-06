У Київській області впав літак

У Київській області впав легкомоторний літак, дві людини в ньому були травмовані, повідомила поліція Київщини.

Повідомлення про те, що поблизу села Гоголів Броварського району впав літак, надійшло на спецлінію «102» о 14-й годині, поінформував відділ комунікації поліції Київської області.

За цим повідомленням, унаслідок катастрофи двоє людей зазнали травм – пілот та інструктор. Їх автом «швидкої» доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, в рамках досудового розслідування буде встановлено обставини й причини падіння літака, повідомили в поліції.

Рятувальники, зі свого боку, додали, що на полі впав приватний маломоторний літак Beechcraft Bonanza з реєстраційним номером N83MS.

Потерпілих, власника літака 1967 року народження й інструктора 1957 року народження, з множинними забоями було доправлено до Броварської центральної районної лікарні, загрози їхньому життю немає, повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

За даними з відкритих джерел, літак Beechcraft F33A Bonanza 1978 року випуску з реєстрацією N83MS у США вже зазнавав аварії 2012 року, перебуваючи в той час в Австрії: під час злету в нього відмовив мотор, і пілот здійснив аварійну посадку на суху частину русла сусідньої річки. Пілот не потерпів, літак, який дістали з русла вертольотом, тоді теж лишився практично неушкодженим.