Міноборони пропонує уряду підтвердити право оборонних компаній на прибуток у ціні на свою продукцію

Міністерство оборони України підготувало проєкт постанови Кабміну, що підтверджує право українських виробників на прибуток у ціні на продукцію військового призначення за весь період дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба відомства, проєкт постанови вже найближчими днями передадуть на розгляд уряду.

У міністерстві зазначають, що документ розробили спільно з представниками сектору ВПК, серед яких – ключові Асоціації, що об’єднують виробників військової продукції та тилових постачальників.

Міноборони намагається вирішити проблему правової невизначеності, яка виникла майже півроку тому після завершення ревізії Держаудитслужби.



«Українські компанії, що озброюють та одягають армію і при цьому сплачують податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК – це те, що дозволяє їм інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція у підсилення ЗСУ, а відтак – у наближення перемоги», – йдеться у повідомленні.

Держаудитслужба 27 жовтня заявила, що підтримує повернення прибутку у склад ціни. З метою підтримки обороноздатності на час воєнного стану в Україні, Держаудитслужба «підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку», як це було до 24 лютого 2022 року. Також служба запропонувала передбачити спрямування цього прибутку саме на розвиток ВПК – інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію. У Держаудитслужбі тоді заявили, що ці пропозиції надіслали до Міноборони.

У вересні Федерація роботодавців України заявила, що прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022-му році, Державна аудиторська служба, продовжує вважати неправомірними.

Верховна Рада 21 вересня схвалила постанову, якою зобовʼязала Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також прибутку.

Раніше служба, яка провела аудит контрактів Міністерства оборони за 2022 рік, вирішила, що всі гроші, які були закладені як прибуток для компаній-постачальників, були виплачені неправомірно і є збитками державі. Йшлося про 2,5 млрд грн.