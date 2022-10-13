Влада повідомила про роботу ППО на Буковині

Голова ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині
«Чернівецька область працює ППО», – написав він у телеграмі.
За його даними, над Буковиною зафіксовано проліт ракети.
Перед цим у більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога.
Кім того, влада сусідньої Тернопільскої області закликала місцевих жителів «не панікувати і залишатись в укриттях». Всю офіційну інформацію обіцяють надати згодом.
У соцмережах повідомляють про звуки вибухів на Львівщині та Рівненщині.
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