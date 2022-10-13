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Влада повідомила про роботу ППО на Буковині

Перед цим, за даними ОВА, над Буковиною було зафіксовано проліт ракети.

Голова ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині

«Чернівецька область працює ППО», – написав він у телеграмі.

За його даними, над Буковиною зафіксовано проліт ракети.

Перед цим у більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Кім того, влада сусідньої Тернопільскої області закликала місцевих жителів «не панікувати і залишатись в укриттях». Всю офіційну інформацію обіцяють надати згодом.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів на Львівщині та Рівненщині.

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