Влада повідомила про роботу ППО на Буковині

Голова ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині



«Чернівецька область працює ППО», – написав він у телеграмі.

За його даними, над Буковиною зафіксовано проліт ракети.

Перед цим у більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Кім того, влада сусідньої Тернопільскої області закликала місцевих жителів «не панікувати і залишатись в укриттях». Всю офіційну інформацію обіцяють надати згодом.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів на Львівщині та Рівненщині.