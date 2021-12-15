Регламентний комітет пропонує ВР провести останній пленарний тиждень поточної сесії 25-28 січня

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Верховній Раді винести на голосування проєкт постанови щодо перенесення останнього пленарного тижня поточної сесії на 25-28 січня 2022 року, повідомив голова підкомітету з питань регламенту Павло Фролов (фракція «Слуга народу») у Telegram.

«Регламентний комітет рекомендує визначитись парламенту шляхом голосування щодо постанови, згідно з якою календарний план роботи парламенту змінюється і тиждень з 17 по 21 січня 2022 року буде тижнем роботи в комітетах, а останній пленарний тиждень шостої сесії буде з 25 до 28 січня 2022 року», – повідомив Фролов.

Він зазначив, що за відповідний проєкт постанови народні депутати мають проголосувати 16 грудня.

На пленарному засіданні 3 грудня народні депутати підтримали проєкт постанови про зміни до календарного плану роботи шостої сесії Верховної Ради, згідно з якою у січні парламентарі працюватимуть у пленарному режимі лише з 18 до 21 січня 2022 року. Водночас документ передбачає, що депутати працюватимуть із виборцями протягом тижня з 10 до 14 січня, який раніше був визначений як пленарний.