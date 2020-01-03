Монако, ОАЕ, Японія: у КВУ розповіли, в які країни найчастіше народні депутати їздять «за досвідом»

Громадська організація «Комітет виборців України» проаналізувала найпопулярніші напрямки для налагодження міжпарламентських зв’язків із зарубіжними країнами представниками відповідних депутатських груп українського парламенту.

«Загалом у Верховній Раді діє 47 різних груп (кожна група – окрема країна). Найпопулярнішими напрямками для міжпарламентських зв’язків є США, Канада та Великобританія. Так, до групи міжпарламентських зв’язків із США входять 176 народних депутатів, Канади – 144, Великобританії – 135. Також популярними напрямками є Польща, Німеччина, Італія, Швейцарія, Ізраїль, Франція, Литва», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, у переліку депутатських груп є й «досить екзотичні варіанти».

«Так, одним із лідерів за кількістю депутатів є міжпарламентська група зв’язків із Об’єднаними Арабськими Еміратами, до складу якої входить 118 народних депутатів. Також популярним напрямком є Японія, яка нараховує 117 депутатів. Крім того, в переліку екзотичних країн – Куба (48 депутатів), Сінгапур (48 депутатів), Республіка Корея (41 депутат), Саудівська Аравія (21 депутат) та Монако (17 депутатів)», – додали в КВУ.

В організації вказують, що інститут депутатських груп із міжпарламентських зв’язків часто використовується народними депутатами «як різновид політичного туризму».

Верховна Ради України дев’ятого скликання провела своє перше засідання 29 серпня.