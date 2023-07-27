Пленарні засідання раз на місяць і без журналістів у Раді: депутати вирішили не міняти порядку роботи під час війни

Верховна Рада залишила незмінним порядок проведення сесій під час воєнного стану, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») у телеграмі.

За його словами, за відповідну постанову проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у четвер.

Як повідомила у телеграмі співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, постанову підтримали депутати з фракцій «Слуга народу», «Голо»" та обрані до парламенту від нині забороненої партії «ОПЗЖ».

В умовах воєнного стану український парламент працює в режимі одного пленарного засідання, яке триває до дня припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради.

Вхід журналістів під час воєнного стану до будівлі парламенту на пленарне засідання заборонений.