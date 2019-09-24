Вища рада правосуддя має нового голову – Андрія Овсієнка

Вища рада правосуддя 24 вересня розглянула питання про обрання голови Вищої ради правосуддя і за результатами таємного голосування обрала на цю посаду Андрія Овсієнка.

«За кандидатуру Андрія Овсієнка на посаду голови Вищої ради правосуддя проголосувало 12 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя», – йдеться в повідомленні ВРП.

Повідомляється, що запропонувала на посаду голови ВРП кандидатуру Овсієнка член відомства Світлана Шелест.

Андрій Овсієнко, який був суддею Апеляційного суду Волинської області був обраний членом Вищої ради правосуддя у березні 2017 року.

Раніше сьогодні Вища рада правосуддя достроково припинила повноваження голови ВРП Володимира Говорухи за його заявою.

Вища рада правосуддя – колегіальний орган влади, який стежить за забезпеченням незалежності судової влади, а також за професійною етикою в діяльності суддів і прокурорів.