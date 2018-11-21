ГПУ оголошує результати розслідування розстрілів на Майдані – трансляція

У Генеральній прокуратурі України 21 листопада відбувається брифінг щодо результатів розслідування злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності. У ньому беруть участь начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк та начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Олексій Донськой.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). У Києві відбуваються жалобні заходи на місці загибелі десятків людей у найкривавіший день Революції гідності – 20 лютого 2014 року.

День Гідності та Свободи відзначався як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За правління Віктора Януковича його відзначення фактично скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Євромайдану.