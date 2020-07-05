«Я не хотіла б асоціюватися із Маргарет Тетчер» – Буславець про реформу вугільної галузі

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що британська модель реформування вугільної галузі і радикальні рішення свого часу британської прем’єрки Маргарет Тетчер навряд чи можна застосувати в нинішніх умовах в Україні.

«Я, мабуть, не хотіла би асоціюватися з Маргарет Тетчер, але вона дійсно зробила дуже сміливі кроки. І хочу сказати, що, якби наша держава сьогодні могла і мала такий фінансовий ресурс, який у свою чергу, використовувала Маргарет Тетчер при реформуванні, у тому числі і закритті збиткових шахт, ми, мабуть, могли би більш швидше вирішити це питання», – сказала Буславець.

Вона визнала, що вугільна галузь України на сьогодні потребує «кардинального реформування».

«Саме тому є певні напрацювання щодо концепції трансформування вугільних регіонів, є Кабміном створена координаційна рада», – сказала Ольга Буславець.

На початку 1980-их років британський консервативний уряд прем’єр-міністра Маргарет Тетчер ухвалив рішення реформувати збиткову вугільну промисловість країни. Галузь, що була тоді державною власністю, могла стати самоокупною лише за умов закриття збиткових копалень і звільнення шахтарів. Після оголошення про закриття 20-ти шахт у Великій Британії відбувся один із найбільших в історії країни страйків. Уряд Маргарет Тетчер не пішов на поступки впливовим профспілкам, заявивши, що не збирається вічно субсидувати збиткову вугільну галузь.

Уряд Тетчер провів через парламент закон, яким визнав нелегальними страйки, що розпочинаються без голосування за нього більшості членів профспілки. Але протести не припинилися. Тоді влада відмовила шахтарям у зарплаті та інших виплатах на час акцій. У сутичках страйкарів з поліцією загинули 10 людей. Але в підсумку, урядові Тетчер вдалося закрити збиткові копальні і провести успішну програму ринкових перетворень.