Нік Вуйчич у Львові закликав українців не здаватися

Відомий мотиваційний тренер, автор книги «Життя без обмежень» Нік Вуйчич уперше приїхав до Львова, де 28 жовтня виступить перед кількатисячною аудиторією. Вуйчич народився без ніг і рук, але зумів навчитись жити і досягнув успіху, ставши популярним оратором і автором бестселерів, створивши благодійну організацію «Життя без кінцівок».

«Найважливіше у житті бути вдячним, цінувати дружбу і служіння Богові. Торік у Києві я більше говорив про Бога і віру. Цього разу у Львові більше говоритиму про практичні речі. Звісно, віра і позитивне мислення завжди потрібні. Але говоритиму про принципи, щоб ми могли дивитись на перепони в нашому житті не як на бар’єри, а як на можливості. Хочу кинути людям виклик – не здаватись. Глибше роздумуватиму про те, чого мене навчили батьки, що мені допомогло стати успішним і вдячним, а також покірним. Бути впевненим не означає, що ти маєш бути гордим, упокорення і покірність не є слабкістю, це те, як розуміємо свою цінність як людини, як особистості, як цінуємо інших людей», – зауважив Нік Вуйчич на прес-конференції у Львові, яка передує виступу.

Програма візиту до Львова називається «Життя без обмежень», бо власне життя Ніка є свідченням того, що ніщо не може завадити віру, надії, любові і досягненню мрій.

Нік Вуйчич народився без рук і ніг у 1982 році, в Австралії, в родині сербських емігрантів. Пережив чимало емоційних труднощів, але зумів навчитись багатьох речей, щоб давати собі раду. Сьогодні він живе у США і є успішною людиною, має дружину та чотирьох дітей. Він відвідав майже 70 країн, і скрізь збирає тисячі людей, яких прагне надихнути на віру, надію, оптимізм, закликає використовувати свій потенціал.