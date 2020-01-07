Виверження вулкана на Алясці може перешкодити міжнародному повітряному рухові – експерти

Виверження вулкана на Алеутських островах у штаті Аляска у США спричинило появу хмари вулканічного попелу, яка може перешкодити міжнародному повітряному рухові, застерігають експерти.

Як повідомила Вулканічна обсерваторія Аляски, підвищена температура поверхні при виверженні вулкана Шишалдін на острові Унімак, що почалося раніше 7 січня, свідчить про наявність у каналі кратера активної лави.

За словами експертів, вітер зносить хмару попелу на північний схід у Берингове море, наразі північніше від маршрутів реактивних літаків, що літають між Північною Америкою й Азією.

За даними супутникових знімків, нині хмара попелу сягає заввишки 7010 метрів. Національна метеорологічна служба США вже видала попередження для авіаторів про наявність хмари попелу до цієї висоти.

На острові Унімак також є селище з приблизно 40 мешканцями, але, як кажуть фахівці, виверження їм не загрожуватиме, якщо тільки не зміниться напрям вітру.

Шишалдін – один із найактивніших вулканів Алеутського вулканічного регіону.

Дрібний вулканічний попіл здатний підніматися в атмосферу на значні висоти і залишатися в повітрі тривалий час. Він може виводити з ладу реактивні двигуни сучасних пасажирських літаків, плавлячись від високої температури в двигуні і налипаючи на лопаті турбіни. Через це в таких випадках запроваджують заборони на польоти.

Найбільший досі такий зрив повітряного руху, що охопив більшу частину Європи і протривав понад тиждень, стався 2010 року внаслідок виверження вулкана Ейяф’ятлаєкютль в Ісландії. Тоді було скасовано понад 100 тисяч авіарейсів, що становило майже половину обсягу повітряного руху і охопило близько 10 мільйонів пасажирів.