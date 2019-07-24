У Дніпрі одну з трьох вулиць 8 Березня перейменували на честь Мусліма Магомаєва

У Дніпрі одну з трьох вулиць 8 Березня перейменували на честь співака і композитора Мусліма Магомаєва. Рішення депутати ухвалили на черговій сесії міськради 24 липня.

За інформацією міського голови Бориса Філатова, назву запропонувала «Ліга азербайджанців Дніпропетровщини».

Він додав, що азербайджанська громада в Дніпрі налічує близько 30 тисяч членів.

«Ми перейменували сьогодні вулицю 8-го березня на вулицю великого співака, реального генія Мусліма Магомаєва. Його полюбляють не тільки азербайджанці, його полюбляють і наші батьки», ‒ сказав мер Борис Філатов.

У квітні в Дніпрі провели громадські слухання щодо перейменування вулиці 8-го Березня у Соборному районі – це в центральній частині міста. Учасники підтримали ідею.

Ще дві вулиці 8 Березня – у Новокодацькому й Амур-Нижньодніпровському районах міста – залишились без змін. Раніше в мерії зазначали, що ці назви не підпадають під декомунізацію.