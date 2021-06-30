Голову виборчої комісії у Києві судитимуть за фактом підробки результатів виборів – прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту щодо голови однієї з дільничних виборчих комісій Києва за фактом підробки та використання підробленої виборчої документації.

«Згідно з матеріалами досудового розслідування, голова однієї із виборчих комісій у Дарницькому районі підробила та подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла недостовірні відомості про отримання однією з політичних партій на 40 голосів більше, ніж фактично було віддано виборцями під час голосування на дільниці та встановлено результатами проведеного підрахунку голосів. Злочинні дії були виявлені під час прийняття територіальною виборчою комісією уточненого протоколу дільничної виборчої комісії та оголошення результатів виборів», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, за вчинене обвинуваченій загрожує від 7 до 10 років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади 5 років.

Повідомляється, що справа стосується останніх місцевих виборів.

Місцеві вибори в Україні проходили 25 жовтня 2020 року.