Партія президента Азербайджану отримує більшість у парламенті – екзит-поли

Правляча партія президента Азербайджану Ільгама Алієва отримує більшість у новому парламенті, свідчать дані екзит-полів.

Партія «Новий Азербайджан» здобула 69 місць зі 125. До цього вона мала 65.

За даними екзит-полів, ще 41 місце отримали номінально незалежні кандидати, більшість з яких підтримує політику правлячої партії. Єдиний опозиційний кандидат, який може отримати місце в новому парламенті, – це Еркін Ґадірлі з «Республіканської Альтернативи».

Голосування було бойкотоване кількома опозиційними партіями на знак протесту через обмеження роботи медіа та права на мирні зібрання.

За даними Центральної виборчої комісії Азербайджану, за дві години до кінця голосування явка становила 44,84%.