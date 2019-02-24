Жителька Львівщини відправляла з телефону батька погрози кандидату в президенти України – поліція

Співробітники Національної поліції України встановили особу людини, яка погрожувала одному з кандидатів у президенти України: нею виявилася 26-річна мешканка Львівської області.

«Вона посилала погрози з телефону свого батька. За словами підозрюваної, робила це, тому що підтримує іншого кандидата», – повідомляє прес-служба Нацполіції України на сторінці в соцмережі Фейсбук.

В інформації зазначається, що Головне слідче управління Національної поліції України за цим фактом відкрило кримінальне провадження, проте жодних подробиць не повідомляється.