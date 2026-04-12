Вибори в Угорщині: за перші п’ять годин зафіксована рекордна явка

В Угорщина у неділю відбуваються парламентські вибори, які можуть покласти край 16-річному перебуванню прем’єр-міністра Віктор Орбана.

Голосування триває до 19:00, а перші результати очікуються ввечері. За даними виборчих органів, вже за перші п’ять годин явка сягнула рекордних 37,98% – на 12% більше, ніж на попередніх виборах.

Згідно з більшістю опитувань, фаворитом перегонів є опозиційний політик Петер Мадяр, який очолює партію «Тиса», створену після його виходу з правлячої «Фідес».

Після голосування в Будапешті Мадяр заявив, що у разі перемоги зміцнить позиції країни в ЄС і НАТО та активніше боротиметься з корупцією.

Водночас Орбан, який також уже проголосував, заявив журналістам: «Я тут, щоб перемогти», додавши, що «не недооцінює свого суперника».

Перед голосуванням сторони обмінялися заявами: Орбан звинуватив опозицію у намірі «будь-якою ціною захопити владу», тоді як Мадяр закликав виборців не піддаватися «тиску і шантажу» з боку влади.

Опозиція обіцяє «зміну режиму», перезавантаження відносин з Європейський Союз та «припинення тісних зв’язків із Росією».

Водночас Орбан зберігає підтримку президента США Дональда Трампа, який раніше закликав угорців голосувати за свого «друга і переможця».

Прем’єр робить акцент у кампанії на протистоянні з Брюсселем і питанні війни в Україні, заявляючи, що Угорщина «не віддасть своїх дітей, зброю і гроші».