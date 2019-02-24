Поліція Києва перевіряє інформацію про можливий підкуп виборців через соцмережі

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом закликів у соцмережі за винагороду взяти участь в акції на підтримку одного з кандидатів у президенти, повідомили в прес-службі відомства.
«У поліцію Києва надійшла заява від директора громадської організації про те, що в соціальній мережі з'явився фейковий акаунт їхньої спільноти. Чоловік зазначив, що на цій сторінці розміщені заклики про участь громадян в акції на підтримку одного з кандидатів на президентських виборах. За перебування на такому заході в парку міста Гайворон обіцяють винагороду в розмірі 600 гривень», – йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва в суботу ввечері.
В інформації зазначається, що захід заплановано на 24 лютого в Кіровоградській області.
За цим фактом слідчі ГУ Нацполіції в місті Києві розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) КК України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін до трьох років або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років.
«Поліцейські в рамках провадження перевіряють інформацію про можливий підкуп виборців», – йдеться в повідомленні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо підкупу виборців. Про це йдеться в інтерв’ю міністра виданню «Дзеркало тижня».
«Його називають організатором схем. Він – народний депутат, і стосовно нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом — так, у провадженнях фігурує. Тимошенко принесла величезну пачку документів. Там теж фігурує Березенко», – зазначив Аваков.
На це Сергій Березенко відреагував у Facebook, опублікувавши пост з вимогою вибачень за образу своєї гідності та репутації.
«В основі цього випаду лежить політична заангажованість керівника МВС, який прагне поставити ввірені йому правоохоронні органи на службу одній з кандидатів на президентських виборах. Що провокує його на неправомірне втручання силовиків у виборчий процес під прикриттям гасел про чесні вибори», – заявив депутат.
Окрім того, він назвав ці слова Арсена Авакова елементом «чорного піару» штабу кандидатки у президенти Юлії Тимошенко.
Сама Тимошенко жодну зі згаданих заяв наразі не коментувала.
Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що проти нього і міністерства, яке він очолює, готується провокація у вигляді перерахування йому великої суми грошей з-за кордону.
За словами Авакова, мета такої провокації – дискредитувати МВС перед виборами президента.
«За «сценарієм» на мої рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна «впасти» значна сума грошей в іноземній валюті – нібито за «оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата. Для повноти «ефекту» гроші можуть бути російського походження», – написав Аваков у Facebook 22 лютого.
За словами міністра, попри атаки і дискредитацію, поліція буде продовжувати боротися з порушеннями виборчого законодавства.
У МВС повідомили, що на 54-й день виборчої кампанії в МВС і Національну поліцію надійшло 1741 повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом.«Здебільшого, зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1102, підкупом виборців – 130, пошкодженням майна – 30 і хуліганством – 27. Загалом за вказаними фактами відкрито 77 кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні.
Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.
У Дніпрі голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко склав з себе повноваження голови окружної виборчої комісії №24. Відповідну заяву він написав перед засіданням ОВК №24, на яке прибула група активістів, зокрема, об’єднання «С14».
За інформацією спостерігачів Громадянської мережі «Опора», поліція взяла Віктора Марченка під охорону та допомогла залишити приміщення ОВК.
Як розповів Радіо Свобода присутній на засіданні активіст Кирило Дороленко, Віктор Марченко написав заяву про складення повноважень добровільно, серйозних інцидентів при цьому не було.
«Те, що ця людина близько доби була головою ОВК, викликало резонанс у місті. Тому він зрештою написав заяву про складення повноважень. Суб’єкт його подання ще вранці заявив про його відкликання. Але ця людина все одно прийшла на засідання ОВК і намагалась скласти присягу тій державі, яку він не визнає. Був такий момент – до нього підійшли й попросили, щоб він пішов. Довелось підказати йому, що треба написати заяву й скласти повноваження, не чекаючи рішення ЦВК. Його ніхто не бив, була невеличка штовханина, він зателефонував на 102 і під захистом поліції поїхав», – розповів Дороленко.
Віктор Марченко на своїй сторінці у Фейсбуці підтвердив, що написав заяву про складення повноважень і заявив про побиття. Водночас він зазначив, що подавати заяву до поліції не буде.
У четвер стало відомо, що голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко був призначений ЦВК головою ОВК №24 за квотою кандидата в президенти Сергія Капліна. Рішення викликало обурення активістів об’єднання «С14». На своїй сторінці у Фейсбуці Віктор Марченко зазначив, що головою ОВК від кандидата Сергія Капліна був призначений випадково.
А сам Сергій Каплін подякував журналістам й активістам за пильність і заявив про відкликання Віктора Марченка.
15 червня 2017 року в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів». Позивачем у цій справі виступало міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація «Союз радянських офіцерів». Її обвинувачували в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді, зокрема в тому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоці перед будівлею міської ради російський прапор.
Позов до суду щодо заборони діяльності організації був зареєстрований ще в червні 2014 року.
Служба безпеки України заявляє, що викрила механізм підкупу виборців та впливу Росії на результати голосування на виборах президента України. СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання, повідомив 21 лютого заступник голови спецслужби Віктор Кононенко, повідомляє офіційний сайт СБУ.
«Особи, залучені до цієї діяльності, із самого початку усвідомлювали її протиправний характер та передбачену законом кримінальну відповідальність за свої дії», – твердить Кононенко.
«Реалізація проекту передбачала формування у виборчих округах так званої «піраміди»: керівник сектору – старший виборчої дільниці – «десятки» – «двадцятки», які повинні забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. СБУ встановила, що основним координатором цієї мережі є один із діючих народних депутатів України. Керівники так званих «польових штабів», серед яких громадяни РФ, України та іноземці, які тривалий час працювали в Росії, де здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій», – вказано в повідомленні СБУ.
Повідомлення схожого змісту опублікувала також речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
«Співробітниками Державного бюро розслідувань та СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проведено понад 50 санкціонованих судами обшуків на території України в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації). За даними слідства, у 2018 році на території України було створено злочинну організацію, метою діяльності якої є масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів президента України 2019 року», – написала речниця у Facebook.
Довірена особа кандидата в президенти України Юлії Тимошенко Віталій Рябцев повідомив, що в Запорізькій області співробітники СБУ, прокуратури і ДБР проводять обшуки у волонтерів штабів Тимошенко. За його словами, серед вилученого є агітаційна продукція партії «Батьківщина», особисті речі, в тому числі телефони.
Раніше 21 лютого колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відмовила повністю в задоволенні адміністративного позову кандидата на пост президента Юлії Тимошенко до кандидата на пост президента Петра Порошенка щодо передвиборчої агітації.
Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Список кандидатів нині складається з 44 осіб.
У Дніпрі голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко став головою ОВК №24. Відповідне рішення про його призначення оприлюднила Центральна виборча комісія.
За даними з ЦВК, Віктор Марченко призначений за квотою кандидата в президенти України Сергія Капліна.
Рішення викликало обурення активістів об’єднання «С14».
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода представник «С14» Андрій Куліш, він вважає, що призначення головою ОВК «людини, яка організувала кількатисячні проросійські мітинги, закликала публічно до сепаратизму, чекала «русскую освободительную армию» – «це плювок в душу патріотам».
Андрій Куліш розповів, що засідання окружної виборчої комісії у четвер фактично не відбулось через відсутність кворуму: були присутні п’ять з 24 членів комісії. З приміщення ОВК його намагались вигнати, а коли він відмовився, викликали поліцію.
«Я відмовився залишити засідання ОВК. Тоді Марченко викликав поліцію. Поліція прибула вже після того, як вони оголосили перерву через відсутність кворуму. Я хотів запропонувати членам ОВК оголосити недовіру голові ОВК Марченку, розповів членам комісії про його діяльність, однак більшість членів комісії стали на його захист. Є ще один легальний шлях його позбавити цієї посади – кандидат може його відкликати, і він вже це пообіцяв»», – зазначив Куліш.
На своїй сторінці у Facebook Віктор Марченко зазначив, що головою ОВК від кандидата Сергія Капліна був призначений випадково.
15 червня 2017 року в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів». Позивачем у цій справі виступало міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація «Союз радянських офіцерів», яку обвинувачували в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді, зокрема втому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоці перед будівлею міської ради російський прапор. Позов до суду щодо заборони діяльності організації зареєстрований ще в червні 2014 року.
Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відмовила повністю в задоволенні адміністративного позову кандидата на пост президента Юлії Тимошенко до кандидата на пост президента Петра Порошенка щодо передвиборчої агітації. Про це повідомляє прес-служба суду.
У повідомленні сказано, що позовні вимоги стосувалися визнання протиправними дій Порошенка щодо проведення передвиборчої агітації та встановлення факту використання інших коштів, крім коштів свого виборчого фонду, при фінансуванні агітації.
На переконання позивача, під час виступу 14 лютого в Харкові на підприємстві «Турбоатом» відповідач здійснював агітацію за себе як кандидата на пост президента шляхом виголошення подальших цілей та окремих тез власної виборчої програми.
У прес-службі суду повідомили, що представник відповідача свою позицію обґрунтовував тим, що робоча поїздка Порошенка до Харківської області як чинного президента України була запланована заздалегідь і він виголошував промову саме як президент України. Крім того, представник відповідача наголосив, що цей виступ не містив закликів до виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у президенти, також під час виступу не обговорювалася виборча програма жодного з кандидатів.
20 лютого колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі судді-доповідача Анатолія Степанюка, суддів Людмили Губської та Оксани Епель розглянула цю адміністративну справу і відмовила повністю у задоволенні адміністративного позову, вказавши, що за змістом ч. 1 ст. 58 закону «Про вибори президента України», до передвиборчої агітації слід відносити будь-яку діяльність, метою здійснення якої є спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост президента.
Це не єдиний позов Тимошенко, який стосується незаконної, на її думку, агітації за Порошенка. В іншому позові йдеться про те, що «коли 9 лютого під час форуму «Відкритий діалог» у Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – «112», «5 канал» та Прямий».
Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко подала позов до суду через незаконну агітацію проти чинного глави держави і кандидата у президенти Петра Порошенка, повідомляє сайт «Батьківщини».
«У позові лідера «Батьківщини» йдеться про те, що коли 9 лютого під час форуму «Відкритий діалог» в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – «112», «5 канал» та Прямий», – йдеться в повідомленні.
У партії Тимошенко вважають, що це «ставить всіх інших кандидатів у нерівне становище».
Сам Петро Порошенко, який йде на вибори як самовисуванець, наразі не коментував цю ситуацію.
Повідомляється, що апеляцію подали у Шостий апеляційний адміністративний суд Києва.
Раніше у штабі кандидата в президенти Петра Порошенка заявили, що на свою передвиборну кампанію він щодня витрачає 10 мільйонів гривень із виборчого фонду, які він сам у нього вніс.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Центральна виборча комісія у середу на своєму засіданні продовжила реєструвати спостерігачів від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента України, таким чином довівши їх число до 348.
Крім того, сьогодні ЦВК зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від однієї з українських громадських організацій та вперше зареєструвала офіційного спостерігача від кандидата на посаду президента України Олега Ляшка в закордонному виборчому окрузі.
20 лютого в Центральній виборчій комісії також відбувся навчальний семінар з розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів на пост президента України.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Міністерство внутрішніх справ України закликало кандидатів у президенти верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram.
«Це необхідно для попередження недобросовісної агітації та створення фейк-профілів кандидатів. Відповідні консультації з офісом Facebook провела кіберполіція України», – заявив 19 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, кіберполіція проводитиме спеціальний моніторинг до завершення передвиборчої кампанії.
«Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки», – зазначив Аваков.
Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки «blue badge» на підтвердження її автентичності.
«Саме такі сторінки зможуть безпечно використовувати кандидати для інформування, а користувачі будуть впевнені, що інформація з такої сторінки справді підготовлена командою відповідного кандидата у президенти України», – додав очільник МВС.
За словами Авакова, щоб отримати допомогу у верифікації профілей, кандидату або його довіреній особі в загальнодержавному окрузі необхідно написати заявку на пошту elections@cyberpolice.gov.ua, вказавши у листі посилання на дійсний профіль та копію документів, які підтверджують офіційну реєстрацію у ЦВК/посвідчення довіреної особи.
Як повідомили у МВС, кіберполіція погодила із представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України.
За даними відомства, наразі лише дев’ять з 44 зареєстрованих кандидатів мають верифіковані офіційні сторінки в соцмережах.
«Також із представниками Facebook були обговорені заходи щодо верифікації замовників політичної реклами, які запроваджені соціальною мережею для попередження недобросовісної агітації. Відповідно до нових правил розміщення політичної реклами, рекламодавець повинен підтвердити свою особу та зможе розміщувати таку рекламу лише після успішного проходження перевірки. При цьому, користувачам буде доступна інформація щодо замовника реклами», – повідомили у МВС.
Рада національної безпеки і оборони повідомила, що найближчим часом за підтримки ЄС відбудуться спільні навчання, під час яких будуть змодельовані різні сценарії кібервтручань у вибори та відпрацьовані моделі реагування. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.
«Наявна інформація свідчить про наміри Росії задіяти весь наявний арсенал, включно з кібернетичними засобами, для впливу на демократичне волевиявлення українського народу», – заявив Турчинов.
За його словами, у Центральній виборчій комісії цілодобово чергуватиме група осіб, серед яких фахівці СБУ та Держспецзв’язку, для виявлення, запобігання та припинення «будь-яких несанкціонованих дій щодо інформаційних ресурсів ЦВК».
15 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається впливати на вибори в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій.
Напередодні ЦВК ухвалила постанову щодо безпеки інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України».
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Центральна виборча комісія затвердила форму і текст плакатів, що роз’яснюють порядок голосування на виборах президента України та відповідальність за порушення законодавства про вибори. Таким було одне з-поміж рішень ЦВК, ухвалених на сьогоднішньому засіданні.
Крім того, комісія зареєструвала 3 офіційних спостерігачів від Німеччини (на сьогодні іноземних спостерігачів – 307) і внесла зміни до складу окружних виборчих комісій.
«Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача (не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем)», – роз’яснили в ЦВК.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Під час засідання 18 лютого Центральна виборча комісія ухвалила постанову про гарантування безпечного функціонування інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України». За даними сайту ЦВК, окружні виборчі комісії, які були сьогодні створені – всього 199 – мають утворити робочу групу, яка перевірятиме стан технічної захищеності системи.
«Робоча група до 28 березня 2019 року включно має перевірити відповідність цього стану вимогам із захисту інформації в Україні та до 29 березня 2019 року включно подати до ЦВК відповідний протокол», – заначили в ЦВК.
Крім того, сьогодні на засіданні ЦВК зареєструвала 3 довірених осіб одного з кандидатів у президенти та скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Усього міжнародних спостерігачів на сьогодні зареєстровано 304, додали у комісії.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Вісім кандидатів у президенти України попросили поліцію про охорону, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на координаційній нараді правоохоронних органів.
«Проводимо роботу щодо охорони кандидатів на пост президента України. Наразі з таким проханням звернулися до Національної поліції вісім кандидатів», – сказав Аваков.
Він не уточнив, про кого йде мова.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
З початку президентської кампанії в Україні поліція зареєструвала 1477 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.
«Із них 1004 факти пов’язані з незаконною агітацією, 106 – підкупом виборців, 27 – пошкодженням майна та 17 – хуліганством. Всього відкрито 61 кримінальне провадження», – мовиться у повідомленні.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
В Організації з безпеки і співпраці в Європі знову висловили глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії, яка в українському законодавстві визначена як держава-агресор.
Як заявив міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак, який нині головує в ОБСЄ, під час зустрічі з головою МЗС України Павлом Клімкіним у Брюсселі, держави-учасниці ОБСЄ зобов’язалися запрошувати спостерігачів із інших держав-учасниць. «Я й далі переконаний, що ненадання акредитації всім спостерігачам Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ не відповідає зобов’язанням у рамках ОБСЄ і відтак не відповідає інтересам ОБСЄ, України чи її народу», – наводить слова Лайчака прес-служба організації.
За словами Лайчака, в ОБСЄ розраховують на «конструктивну співпрацю» Києва з цією організацією.
Він також додав, що має намір обговорити становище в Україні і навколо неї з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня в Москві.
Павло Клімкін іще не коментував нинішніх слів Мірослава Лайчака.
Але за кілька годин до їхньої зустрічі український міністр написав у фейсбуці: «Російська агресія проти України ще досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться із своєї комфортної диванної реальності».
Зустріч Лайчака і Клімкіна відбулася напередодні обговорення становища в Україні на Раді ЄС із закордонних справ, що відбудеться у Брюсселі 18 лютого.
За повідомленням МЗС України, того ж дня, 18 лютого, в рамках робочого візиту до Брюсселя Павло Клімкін візьме участь у неформальній міністерській зустрічі у форматі «Друзі України в ЄС + Україна», яка відбудеться за ініціативою міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена. Ця зустріч відбудеться перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 18 лютого, на якому буде обговорена ситуація в Україні.
«Метою неформального засідання «Друзі України в ЄС + Україна» є підготовка до змістовної дискусії щодо України під час засідання Ради ЄС, спрямованої на консолідацію міжнародної підтримки у контексті посилення санкційного тиску на Росію з метою звільнення українських моряків та політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України. Міністри також обговорять питання надання підтримки Приазов’ю, досягнутий Україною прогрес у реалізації ключових реформ та спільні зусилля для захисту цілісності виборчих процесів в ЄС та Україні у 2019 році», – повідомили в українському міністерстві.
В ОБСЄ вже кілька разів закликали переглянути рішення України про недопуск громадян Росії до спостереження за виборами.
Павло Клімкін у відповідь вкотре заявив 8 лютого, що офіційним спостерігачам від Росії як держави-агресора «не місце у спостереженні за виборами у країні, яка є жертвою такої агресії». «Навіть намагатися припустити це є політично, морально і юридично неправильно. Крапка», – написав Клімкін у твітері.
Так він відреагував на попередню розмову з Лайчаком того ж дня, в перебігу якої нинішній голова ОБСЄ вже висловлював жаль із приводу рішення Верховної Ради України заборонити російським спостерігачам працювати на президентських виборах, у тому числі у складі місії від ОБСЄ.
Попереднього дня, 7 лютого, Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
Попри це і попри попередню відмову Києва акредитувати спостерігачів-росіян у довгостроковій спостережній місії БДІПЛ ОБСЄ, в організації заявили, що знову подадуть кандидатури росіян до складу короткострокової місії.
Застави в 2,5 мільйона гривень, які внесли під час реєстрації кандидати в президенти, є «приємним бонусом» для українського бюджету. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова.
Однак, за її словами, поповнення державної скарбниці не є головним призначенням «виборчих застав».
«Мені здається, що для країни найважливіше – це гарні результати виборів. І для того, щоб люди прийшли і зробили своє волевиявлення. А ми більше турбуємося про наші традиційні поповнення бюджету – податки, неподаткові надходження, приватизація і так далі. Тому це такий невеличкий приємний бонус, якщо так можна сказати, поповнення нашого казначейського рахунку. Але, звичайно, не головне наше джерело доходів», – розповіла Маркарова.
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2,5 мільйони гривень – це застава, яку партії або сам кандидат вносять на рахунок Центральної виборчої комісії. Заставу повертають в двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або – виходу до другого туру. В інших випадках застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
305 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав зареєструвала на сьогодні Центральна виборча комісія на чергових виборах президента України.
«Комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 13 – від Французької Республіки, 4 – від міжнародної неурядової організації CANADEM, 11 – від Словацької Республіки, 49 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 2 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі», – йдеться в повідомленні ЦВК за підсумками засідання 15 лютого.
Раніше сьогодні голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що потенційно до списків виборців в Україні можуть бути включені майже 30 мільйонів людей.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Суд в повному обсязі задовольнив позовну заяву селищного голови Єлизаветівки Дніпропетровської області Максима Голосного, який намагався зареєструватись кандидатом у президенти України без грошової застави, до Центральної виборчої комісії, у якій Голосний оскаржував ненадання йому копії постанови про відмову в реєстрації. Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд України.
Позовну заяву суд задовольнив у повному обсязі і визнав протиправною бездіяльність ЦВК.
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода позивач, він є єдиним претендентом в кандидати на посаду президента, який не отримав на руки копію постави ЦВК, засвідчену належним чином, і втратив час у підготовці до оскарження відмови в реєстрації.
«Через те, що я не отримав копію постанови на руки, я втратив час на її оскарження, адже термін для оскарження виникає з моменту проголошення постанови ЦВК, а не з моменту її отримання. Мені не надали постанову в день проголошення, потім я чекав її поштою, її також не надіслали, я приїхав до ЦВК за постановою в неділю, але ЦВК не працювала, нікого, крім охоронці, там не було. Ситуація, я вважаю, неприйнятна. І суд задовольнив мої позовні вимоги», – зазначив Голосний.
У той же час Верховний Суд України відмовився визнати незаконною саму постанову ЦВК про відмову Максиму Голосному в реєстрації кандидатом й скасувати її. Як пояснив Голосний, для оскарження він подав скріншот тексту постанови, оприлюдненої на сайті ЦВК, яка не була завірена гербовою печаткою і підписом.
«З огляду на постанову, оприлюднену на сайті ЦВК, ЦВК має до мене дві претензії. Перша – це належним чином не завірена моя заява про самовисунення. Друге – невнесення 2,5 мільйонів гривень грошової застави. Але, я вважаю, що немає жодного нормативно-правового акту, який би зобов’язував мене засвідчувати свій власний підпис у заяві. По-друге, у ЦВК не надало доказів несплати мною 2,5 мільйонів гривень застави», – зауважив Голосний.
Він також зазначив, що щодо відмови йому в реєстрації готує позовну заяву до Європейського суду з прав людини. Голосний посилається на Конституцію України, яка не містить норму про обов’язкову грошову заставу для кандидатів у президенти, і вважає вимогу про заставу такою, що «дискримінує» та «порушує права громадян обиратись і бути обраними».
6 лютого на засіданні ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти 10 особам, у тому числі Максиму Голосному. В повідомленні прес-служби ЦВК йшлось про те, що ЦВК встановила невідповідність документів вимогам виборчого законодавства.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентівна цю посаду.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається впливати на вибори в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій.
«Спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів та ЗМІ, зростає і терористична загроза. У випадку нездатності проведення зручного для Росії кандидата та посилення впливу проросійських сил, Кремль намагатиметься всіма шляхами скомпрометувати або зірвати виборчий процес, що може значно дестабілізувати ситуацію в нашій державі», – наголосив секретар РНБО.
Турчинов запевнив, що силові структури України під час виборчого процесу будуть діяти у межах законодавства і Конституції, «але всіляко протидіючи будь-яким намаганням зірвати, скомпрометувати, фальсифікувати чи впливати на волевиявлення громадян».
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Потенційно до списків виборців можуть бути включені майже 30 мільйонів людей, заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
«Станом на 14 лютого кількість виборців, які потенційно будуть включені до списків виборців, становить 29 мільйонів 897 тисяч 548 людей», – сказала Сліпачук.
Вона додала, що до 25 березня громадяни мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, і тому загальна кількість виборців може бути збільшена за рахунок громадян з окупованих територій, де наразі вибори не організовуються.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентівна цю посаду.
Третина кандидатів у президенти України досі не сформували виборчі фонди, повідомляє Комітет виборців України.
«Із 44 кандидатів банківські рахунки виборчих фондів відкрили 30 осіб», – йдеться в повідомленні.
У КВУ наголошують, що відкриття виборчого фонду є обов’язковою умовою для початку ведення агітації кандидатом.
Виборчий фонд кандидата на пост президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію.
Кандидат відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві і не більше одного рахунку – в межах територіального виборчого округу.
Інформація про відкриття рахунків до ЦВК надходить із банків.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
На Дніпропетровщині заблоковані спроби спецслужб Росії втрутитися у вибори президента, повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, куратори з Росії залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення.
Співробітники СБУ задокументували, що мешканець Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також інші «деструктивні матеріали».
«Зловмисник вів електронне листування з мешканцем російського міста Ростов-на-Дону, який ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні у політичній, релігійній та соціально-економічній сфері. Після початку виборчої кампанії громадянин Росії надавав виконавцю для поширення негативні матеріали про візити кандидатів на посаду Президента України до населених пунктів області», – заявили в СБУ.
У Службі безпеки стверджують, що росіянин шукав жителів України, які мають травматичну або пневматичну зброю із відповідними дозволами, для їхнього подальшого залучення до мітингів та масових заворушень напередодні та під час проведення виборів президента України.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Від початку передвиборчої кампанії (31 грудня) до поліції в Україні надійшло 1222 повідомлень про порушення, йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.
«Поліцейські відкрили 52 кримінальні провадження. Крім того, правоохоронці склали 303 адміністративні протоколи за фактами порушення у виборчій сфері», – повідомили в поліції.
За даними правоохоронців, останні факти порушення законів про вибори були зафіксовані напередодні – у Чернівецькій, Рівненській та Черкаській областях. «Поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне – за перешкоджання здійсненню виборчого права», – зазначили в поліції і додали, що всього за минулу добу в Україні зареєстрували 57 повідомлень про події, пов’язані з виборами.
Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.
Показ третього сезону серіалу «Слуга народу» в березні, в розпал виборчої кампанії, має ознаки політичної агітації і тому має бути оплачений з виборчого фонду кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Про це 13 лютого заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський в ефірі «Ньюзрум», нового мультимедійного проекту Радіо Свобода на платформі YouTube.
«Якщо цього не буде відбуватися, то це буде, на мою думку, порушенням виборчого законодавства. Ту кількість серій, яку має демонструвати впродовж виборчого періоду кандидат… всі ці серії мають оплачуватися, без різниці, вони мають це узгодити з самим телеканалом. Але, хочу зауважити, що і телеканал має також надати в такому ж обсязі можливість розмістити свої агітаційні матеріали іншим кандидатам», – сказав Костинський.
Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко вважає, що показ серіалу «теоретично може» розглядатися як передвиборча агітація.
«У цьому контексті слід звернути увагу щонайменше на два моменти: по-перше, це зміст фільму, чи є в ньому прямі заклики голосувати за того чи іншого кандидата, по-друге, треба звертати увагу на те, чи є створення чи участь у фільмах чи серіалах постійною роботою, звичайною професійною діяльністю, чи це для нього щось нове. Той же чинний президент Сполучених Штатів (Дональд Трамп – ред.) неодноразово з’являвся у фільмах, щоправда, це було не під час виборчої кампанії», – відзначив Іллєнко.
Політичний консультант виборчої кампанії Зеленського Дмитро Разумков називає закиди щодо рекламного характеру «Слуги народу-3» штучною спробою не пустити серіал в ефір.
«Це серіал, який є продовженням перших частин і там немає кандидата в президенти Зеленського, там є актор Зеленський, який грає одного з учасників цього фільму, Голобородька. Виходячи з цієї логіки, потрібно повністю скасувати і перший, і другий сезон», – говорить політтехнолог.
Комітет виборців України 12 лютого заявив, що показ відеофільму «Слуга народу-3» під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь кандидата в президенти України Володимира Зеленського і має бути оплачений із його виборчого фонду.
«Схожа ситуація мала місце у 2018 році в Литві, де один з місцевих політиків частково оплатив зйомки серіалу, який позитивно висвітлював його діяльність. Головний герой серіалу був візуально схожий на політика, а також в серіалі позитивно згадувалося про його партію. Головна виборча комісія Литви визнала окремі епізоди фільму політичною рекламою із відповідними юридичними наслідками», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Прем'єра нового сезону серіалу «Слуга народу» запланована на березень 2019 року.
Центральна виборча комісія 30 січня зареєструвала кандидатом у президенти відомого шоумена, художнього керівника ТОВ «Квартал 95» Володимира Зеленського. Його висунули представником від політичної партії «Слуга народу».
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
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