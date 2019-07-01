Вибух на Дніпропетровщині: 6 дітей віком від 4 до 16 років постраждали

На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини вибуху невстановленого предмета, внаслідок якого постраждали шестеро дітей, повідомляє сайт поліції.

«Попередньо встановлено, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув, в результаті чого 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок вибуху поранені діти віком від 4 до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям, додали в поліції.

Раніше сьогодні внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Чорне Одеської області загинули четверо дітей, чиї матері в цей час були на подвір’ї у нетверезому стані.​