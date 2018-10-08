Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Жовтень 2018, Київ 18:43
Новини | Міжнародні

У Росії стався вибух на пороховому заводі: троє загиблих

Три людини загинули внаслідок інциденту

Дивитись коментарі

У Росії на території Пермського порохового заводу 8 жовтня вибухнув газовий балон, повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

Внаслідок вибуху один робітник загинув на місці події, ще двоє померли в лікарні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 217 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах або у вибухонебезпечних цехах, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб) Кримінального кодексу Росії.

Агентство "Интерфакс" зазначає, що на роботу заводу інцидент не вплинув, будівлю вибух не пошкодив.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG