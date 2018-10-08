У Росії стався вибух на пороховому заводі: троє загиблих

У Росії на території Пермського порохового заводу 8 жовтня вибухнув газовий балон, повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

Внаслідок вибуху один робітник загинув на місці події, ще двоє померли в лікарні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 217 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах або у вибухонебезпечних цехах, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб) Кримінального кодексу Росії.

Агентство "Интерфакс" зазначає, що на роботу заводу інцидент не вплинув, будівлю вибух не пошкодив.