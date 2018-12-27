Двоє людей постраждали внаслідок вибуху біля церкви в Афінах

Уранці 27 грудня, близько 7:10 за місцевим часом (збігається з київським) перед однією з церков у центрі Афін стався вибух саморобного пристрою, внаслідок чого був поранений охоронець храму і поліцейський, повідомили правоохоронці.

Поліцейський був госпіталізований з незначними травмами обличчя та рук після того, як пішов оглянути «підозрілий» пакет на прохання охоронця.

Відповідальності за напад наразі ніхто на себе не взяв.

Атаки без смертельних наслідків, спрямовані проти органів влади і посольств, почастішали в Греції впродовж останніх років, у таких нападах часто звинувачують анархістів або ліворадикальні групи. 10 днів тому саморобна бамба вибухнула поблизу штаб-квартири медіагрупи «Скай» у передмісті Афін, завдавши значної шкоди.