ЗМІ: у Сімферополі вибухнуло авто – постраждав представник окупаційної адміністрації Запорізької області

В окупованому Сімферополі на Євпаторійському шосе вибухнуло авто, за даними російських ЗМІ, постраждав помічник призначеного РФ віцепрем’єра окупованої частини Запорізької області Володимир Епіфанов.



Інцидент стався близько 4 ранку. За повідомленням телеграм-каналу Baza, окрім російського чиновника, в автівці перебували ще дві людини: його секретар і охоронець. Усі троє через вибух отримали опіки.



Як повідомив радник російського глави Криму Олег Крючков, причиною інциденту став вибух газового балона в автомобілі. За його словами, постраждалих доставили до лікарні.



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