Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 листопада 2020, Київ 20:45
Новини | Міжнародні

Через два вибухи в Афганістані щонайменше 14 людей загинули, близько 50 поранені

Афганські силовики на місці вибуху в Баміані, 24 листопада 2020 року

У результаті двох вибухів в афганському місті Баміан, що в однойменній центральній провінції, щонайменше 14 людей загинули і 45 зазнали поранень. За даними поліції, дві вибухівки спрацювали на головному ринку в Баміані. Серед жертв – 12 мирних жителів і двоє співробітників патрульної поліції. Поранені – переважно відвідувачі довколишніх ресторанів і магазинів.

Тіло однієї із жертв виносять з епіцентру вибуху в Баміані, 24 листопада 2020 року
Тіло однієї із жертв виносять з епіцентру вибуху в Баміані, 24 листопада 2020 року

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи в Баміані, де проживають багато представників шиїтської етнічної меншини «хазара». Таліби свою причетність заперечили.

У 2001 році таліби підірвали гігантські багатовікові статуї Будди, висічені на скелях в Баміані, який був відносно мирним містом, попри активні бойові дії на більшій частині території Афганістану.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG