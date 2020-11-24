Через два вибухи в Афганістані щонайменше 14 людей загинули, близько 50 поранені

У результаті двох вибухів в афганському місті Баміан, що в однойменній центральній провінції, щонайменше 14 людей загинули і 45 зазнали поранень. За даними поліції, дві вибухівки спрацювали на головному ринку в Баміані. Серед жертв – 12 мирних жителів і двоє співробітників патрульної поліції. Поранені – переважно відвідувачі довколишніх ресторанів і магазинів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи в Баміані, де проживають багато представників шиїтської етнічної меншини «хазара». Таліби свою причетність заперечили.

У 2001 році таліби підірвали гігантські багатовікові статуї Будди, висічені на скелях в Баміані, який був відносно мирним містом, попри активні бойові дії на більшій частині території Афганістану.