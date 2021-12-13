У Львові в житловому будинку стався вибух газу, троє людей шпиталізовані

У Львові на вулиці Замарстинівській у понеділок стався вибух газу з подальшою пожежею у триповерховому житловому будинку, троє людей постраждали.

Повідомлення про вибух надійшло близько пів на шосту вечора. Коли на місце прибули рятувальники, з вікон другого поверху йшов густий чорний дим. Вони обстежили задимлені приміщення і вивели на свіже повітря трьох людей – після огляду медиків мешканців госпіталізували.

«Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів. За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення», ‒ повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За інформацією управління ДСНС у Львівській області, пожежу ліквідували за годину.

Обставини і причини вибуху з’ясовують. Попередня причина ‒ несправна газова колонка, повідомили у Львівській міській раді.

Після завершення робіт рятувальників, будинок обстежать проектанти, визначать першочергові роботи, які потрібно виконати.