На Миколаївщині стався вибух газу в 5-поверхівці, щонайменше 3 людини постраждали – ДСНС

Вранці 27 листопада в місті Нова Одеса у Миколаївській області в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, попередньо, від вибуху постраждали три людини: в однієї особи попередньо перелом руки і пошкодження хребта, двоє – перебувають у шоковому стані.

З пошкодженого під’їзду евакуювали 50 людей. За даними Нацполіції, у квартирі на 4-му поверсі, можливо, перебуває жінка, яка проживала сама.

Станом на 12:00 рятувальники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи щодо демонтажу пошкоджених конструкцій будинку і пошуку потерпілих.