Офіс омбудсмена з’ясовує інформацію про вибух в дитячому садку в селі на Луганщині

Офіс українського омбудсмена з’ясовує інформацію про вибух у дитячому садку в непідконтрольному Україні селі Донецьке на Луганщині, повідомив Радіо Свобода представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

«З’ясовуємо», – сказав Лисянський.

В угрупованні «ЛНР» заявляли, що внаслідок вибуху в дитячому садку на Луганщині поранена завгосп закладу. Бойовики припускають, що могла вибухнути граната.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці», а дедалі численніші повідомлення про наявність там російських озброєнь не коментує. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.