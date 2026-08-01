У центрі Москви пролунав вибух у ресторані: троє загиблих, є поранені – ЗМІ

У центрі Москви на Кудринській площі пролунав вибух у ресторані Balzi Rossi, який був закритий для проведення приватного банкету, ймовірно для святкування дня народження російського генерала, пишуть російські телеграм-канали.

Відомо, що вибух пролунав поруч зі сталінською висоткою на Кудрінській площі в Москві. Поруч із рестораном, який був закритий на спецобслуговування, було припарковано багато автомобілів із чорними номерами, що зазвичай використовуються на транспорті Збройних Сил та деяких інших силових відомств.

Журналіст Олег Кашин припускає, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко.

На цей час МВС РФ повідомляє про трьох загиблих і 15 поранених.

«Сьогодні близько 20.10 біля літнього кафе стався вибух, внаслідок якого три людини загинули, 15 отримали травми різного ступеня тяжкості», – зазначається в повідомленні.

Наразі причини вибуху невідомі. Московський департамент транспорту оголосив про перенесення нічного велофестивалю через «непередбачувані обставини».

За інформацією Mash і Shot, вибух стався нібито через витік газу на кухні. Astra зазначає, що, за словами місцевих мешканців, будівля не підключена до газопостачання. На місці події працюють сапери.

На сайті Balza Rossi повідомляється, що 1 серпня ресторан закритий через банкет., що це було «весілля на 50 осіб». Astra з посиланням на очевидця повідомляє, що в ресторані святкували «день народження генерала».