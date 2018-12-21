Вибух на шахті в Чехії: троє гірників перебувають у лікарні

Троє гірників перебувають у лікарні після вибуху на шахті в чеському місті Карвіна. Стан одного з них критичний.
Серед загиблих 12 громадян Польщі та один чех. Наймолодшому із них було 25 років, найстаршому – 53 роки.
Польща оголосила неділю, 23 грудня, днем жалоби.
Причини вибуху наразі вивчають, однак відомо, що концентрація метану в шахті значно перевищувала встановлені норми.
В історії Чеської Республіки це найбільша катастрофа на шахті. Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, який приїхав на шахту до Карвіни, назвав наслідки вибуху трагедією. Співчуття родинам загиблих висловив президент Чехії Мілош Земан.
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