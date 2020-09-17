Через вибух у ресторані в центрі Києва постраждали двоє людей – поліція

У столичній поліції повідомили, що в результаті вибуху в ресторані у центрі Києва у четвер постраждали двоє людей.

«Сьогодні о 16:06 до столичної поліції надійшла інформація про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі. За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також представники інших профільних служб та відомств. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та з’ясовують усі обставини та причини вибуху», – йдеться в повідомленні.

У поліції не вказують, хто постраждав, – персонал чи відвідувачі, наскільки серйозними є поранення і потужність вибуху.

Поки триває перевірка, надати кваліфікацію події правоохоронці обіцяють згодом.