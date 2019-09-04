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04 Вересень 2019, Київ 14:28
Новини | Події

Вибух у Тернополі: поранені ректор економічного унівеситету і його дружина

За попередньою інформацією поліції, на подвір’я будинку Андрія Крисоватого кинули пакет із вибуховим предметом

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Внаслідок вибуху, що пролунав вранці 4 вересня у передмісті Тернополя, селі Петриків на приватному подвір’ї, постраждали ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і його дружина, повідомляє поліція.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 53-річний Андрій Крисоватий і його дружина зазнали тяжких травм, їм надають допомогу у Тернопільському обласному шпиталі.

За попередньою інформацією головного управління Нацполіції у Тернопільській області, на подвір’я будинку Крисоватого кинули пакет із невідомим предметом. Він його підняв, і пролунав вибух.

На місці трагедії працюють експерти слідчо-оперативної групи. Справу розслідують за статтею про замах на умисне вбивство.

Андрій Крисоватий – доктор економічних наук, професор, ректор Тернопільського національного економічного університету з 2013 року.

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