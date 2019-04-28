Дві людини загинули через вибух у квартирі в Києві – поліція

Дві людини загинули через вибух у квартирі на Позняках у Києві, повідомила столична поліція.

На місці поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи. Поліція встановлює обставини події.

Чоловік загинув на місці, жінка померла через кілька годин у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) та 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.