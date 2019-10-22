Вибух у центрі Києва: двоє загиблих, одна людина поранена

Внаслідок вибуху, що стався пізно ввечері 22 жовтня в центрі Києва, загинули дві людини, одна – поранена, повідомляє пресслужба поліції столиці.

«Близько 23-ї години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській... У результаті загинули двоє чоловіків, дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною вибуху, в поліції поки що не повідомляють, поліцейські «встановлюють обставини інциденту».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода на місці події, крім поліції, на місце вибуху прибули вибухо-технічна служба і медики.

Раніше ресурс «Київ оперативний» повідомляв, що вибухнула граната.