Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Через вибух в Стамбулі загинули чотири людини

За даними влади, причина вибуху на проспекті Істікляль невідома

Внаслідок вибуху в Стамбулі загинули чотири людини, ще 38 поранені.

За даними влади, причина вибуху на проспекті Істікляль невідома.

Розслідування вибуху було доручено п'яти прокурорам, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

13 листопаді на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі стався вибух. За даними МЗС, немає даних про постраждалих українців внаслідок вибуху в Стамбулі.

Істікляль – це велелюдна вулиця, на якій розташовані магазини та ресторани, вона популярна серед туристів і місцевих жителів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG