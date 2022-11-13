Через вибух в Стамбулі загинули чотири людини

Внаслідок вибуху в Стамбулі загинули чотири людини, ще 38 поранені.

За даними влади, причина вибуху на проспекті Істікляль невідома.

Розслідування вибуху було доручено п'яти прокурорам, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

13 листопаді на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі стався вибух. За даними МЗС, немає даних про постраждалих українців внаслідок вибуху в Стамбулі.

Істікляль – це велелюдна вулиця, на якій розташовані магазини та ресторани, вона популярна серед туристів і місцевих жителів.