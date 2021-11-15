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До України прямують сім кораблів з вугіллям. Зеленський каже: нікого не залишать без світла і тепла

Зеленський спростував інформацію про можливі відключення енергопостачання в країні

До України прямує сім кораблів з вугіллям, що повністю закриє потребу енергетичної галузі до кінця року, заявив у відеозверенні в понеділок президент Володимир Зеленський.

«Нестачі не буде. Крім українського вугілля, буде сім кораблів Panamax, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року. У разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону», – сказав президент.

При цьому він підкреслив, що Україна не купує вугілля на окупованих територіях.

Для протидії енергетичній кризі додатково запущені в роботу два блоки на Рівненській і Запорізькій АЕС, ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада, сказав Зеленський.

При цьому Зеленський спростував інформацію про можливі відключення енергопостачання в країні та закликав не дивитися телеканали, які її поширюють.

«Держава нікого не залишить без світла і тепла», – наголосив Зеленський.

Днями Міністерство енергетики повідомило, що запровадило заходи, що дозволять зекономити до 500 тисяч тонн вугілля на місяць для стабільного проходження опалювального сезону.

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