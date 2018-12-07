Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Грудень 2018, Київ 12:13
Новини | Суспільство

Українці працюватимуть у суботи 22 і 29 грудня, щоб мати вихідні 24 і 31 грудня

Загалом у грудні-2018 буде 11 вихідних днів

Дивитись коментарі

В Україні в грудні буде більше вихідних. Цього року українці відпочиватимуть з 23 до 25 грудня включно через святкування Різдва Христового за Григоріанським календарем.

Згідно із розпорядженням Кабміну, вихідними також будуть дні від 30 грудня до 1 січня.

Читайте також: У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку

Тому в останньому місяці року передбачені дві робочі суботи: 22 грудня замість понеділка, 24 грудня, а також 29 грудня замість 31 грудня.

Загалом у грудні-2018 буде 11 вихідних днів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG